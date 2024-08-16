近3、4年花蓮地震「意外多」 專家：留意琉球海溝型地震達百年周期

今天上午7時35分東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級，全台有感，為連2日發生規模5以上地震。專家指出，昨天、今天接連發生位置都是常發生地震地方，比較意外的是近3、4年花蓮地區地震確實比較多，另外，花蓮外海的琉球海溝型地震也達百年周期，要特別留意。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，昨天發生的地震位於南澳，本來就是全台地震密度最高；今天上午發生在花蓮近海，也是常發生地震地方，因此不算太意外，但比較意外的是近3、4年花蓮地區地震確實比較多。

李錫堤說，主因菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊過程中卡住，只能仰賴左右及下方暫時支撐，後續就要留意花蓮外海300公里的琉球海溝型地震。

李錫堤表示，琉球海溝歷史上有記載的僅有1815年、1920年兩次地震，按照間隔下一次可能發生在2025年，但由於只有一個間隔可參考，加上地震參雜很多因素，不確定性還是大。他進一步指出，日本600年內曾發生5次海溝型地震，間隔為90至150年，參考次數多，因此較能推測。

對於今早地震與0403花蓮地震位置相近，李錫堤指出，雖然兩起地震相近，但獨立事件會有自己的餘震序列，今早的地震後面還有接著一連串餘震，因此判斷與0403地震為不同地震序列。

他也提醒，台灣就是地震好發地區，永遠要記得後面可能還有更大地震，民眾勿掉以輕心。