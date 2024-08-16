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花蓮11餘震後換宜蘭搖…09:32規模3.3地震 最大震度3級
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時32分，在宜蘭縣政府南南東方36.7公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.3地震，地震深度10.7公里。各地震度級：宜蘭縣地區最大震度3級、花蓮縣地區最大震度2級。
今天上午7時35分花蓮縣外的台灣東部海域發生芮氏規模6.3淺層地震，目前為止已經11起餘震。不過，上午9時32分宜蘭縣近海的規模3.3地震淺層地震，應屬於昨天下午宜蘭地震的餘震，與花蓮地震無關。
中央氣象署地震中心副主任許麗文表示，今天上午7時35分的花蓮外海地震，雖然位置相當靠近0403的震央、餘震的分布區，但是0403整個餘震能量釋放有一個階段，造成板塊周圍應力逐漸釋放，初步判斷今天的地震不歸屬0403的地震，而是獨立的事件。
她說，昨天的地震靠近宜蘭，這次地震發生花蓮縣外面，相對位置很遠，因為本來台灣東部地震活動很頻繁，是兩個各自的獨立事件。
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