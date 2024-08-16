快訊

土博士兼兩職月入3萬 培育過剩該「結紮」？

媽媽下跪要姊幫弟還債 擺脫「長女症候群」得會畫界線

被爆用兒子名義開公司…陳佩琪還原「僅商討名稱」：犯哪條法律？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部下周三前降雨時間長 賈新興曝有利颱風生成時間點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周三之前，低壓帶偏西南風影響，中南部降雨時間長，之後太平洋高壓增強轉為零星短暫雨。本報資料照片
下周三之前，低壓帶偏西南風影響，中南部降雨時間長，之後太平洋高壓增強轉為零星短暫雨。本報資料照片

近期全台都可能下雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周三之前，低壓帶、偏西南風影響，中南部降雨時間長，之後太平洋高壓增強轉為零星短暫雨。

他說，明天西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周一，苗栗以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，嘉義以南有局部陣雨，午後北部、中南部及宜花有局部短暫陣雨。 其中，周日至下周二中午前，台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區易有局部積淹水現象。下周三至25日，午後山區有零星短暫陣雨。

是否還有颱風生成？賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。綜合研判，下周三起至9月5日，台灣降雨明顯偏少，之後南方水氣有增多的趨勢並持續至9月中旬。9月起至10月，菲律賓東方至南海一帶的環境有利颱風生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興 雨量 颱風

延伸閱讀

劇烈降雨要來了！賈新興：台南以南周日起局部較大雨勢

颱風進度落後？賈新興：今年至今只有6個 颱風安比最快明天生成

瑪莉亞颱風將生成 賈新興：估朝日本東北外海移動

未來10天西北雨明顯 賈新興指「這期間」環境有利颱風生成

相關新聞

台灣本島只有高屏桃沒有國家級警報 台北2級卻收得到…氣象署曝原因

今天上午7時35分位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里。這次地震基本上全台有感，氣象署針對台北市...

中南部下周三前降雨時間長 賈新興曝有利颱風生成時間點

近期全台都可能下雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周三之前，低壓帶、偏西南風影響，中南部降雨時...

07:35花蓮外海規模6.3地震 氣象署：和0403無關、未來3天不排除規模5.5餘震

今天上午7時35分，在花蓮縣政府東南方34.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里。包括花...

花蓮11餘震後換宜蘭搖…09:32規模3.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午9時32分，在宜蘭縣政府南南東方36.7公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3....

地震搖醒 台中人驚喊：搖很大很久頭很暈

今天早上發生規模6.3的地震，台中很有感，許多人從睡夢中被搖醒，多位豐原人說這次搖很大很久，可怕，聯想到0403大地震。

花蓮7:35地震、台中3級全區有感 大陸微博：福建杭州被「晃醒」

清晨7點35分花蓮地震，台中3級，全區有感，目前未傳出災情，高樓搖晃明顯，維持約30秒，準備上班的民眾嚇得頓時清醒。另中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。