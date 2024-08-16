中南部下周三前降雨時間長 賈新興曝有利颱風生成時間點

近期全台都可能下雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周三之前，低壓帶、偏西南風影響，中南部降雨時間長，之後太平洋高壓增強轉為零星短暫雨。

他說，明天西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周一，苗栗以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，嘉義以南有局部陣雨，午後北部、中南部及宜花有局部短暫陣雨。 其中，周日至下周二中午前，台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區易有局部積淹水現象。下周三至25日，午後山區有零星短暫陣雨。

是否還有颱風生成？賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。綜合研判，下周三起至9月5日，台灣降雨明顯偏少，之後南方水氣有增多的趨勢並持續至9月中旬。9月起至10月，菲律賓東方至南海一帶的環境有利颱風生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。