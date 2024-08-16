聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部下周三前降雨時間長 賈新興曝有利颱風生成時間點
近期全台都可能下雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周三之前，低壓帶、偏西南風影響，中南部降雨時間長，之後太平洋高壓增強轉為零星短暫雨。
他說，明天西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周一，苗栗以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，嘉義以南有局部陣雨，午後北部、中南部及宜花有局部短暫陣雨。 其中，周日至下周二中午前，台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區易有局部積淹水現象。下周三至25日，午後山區有零星短暫陣雨。
是否還有颱風生成？賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。綜合研判，下周三起至9月5日，台灣降雨明顯偏少，之後南方水氣有增多的趨勢並持續至9月中旬。9月起至10月，菲律賓東方至南海一帶的環境有利颱風生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言