東部海域地震 中捷慢速車巡、上班民眾驚魂

東部海域今天上午發生芮氏規模6.3地震，台中市區震度3級。台中捷運全線列車駐留月台2分鐘，速限40公里車巡，7時50分確認軌道區無異狀，恢復正常運轉。也有民眾正好開車上班途中遇地震，車體搖晃直呼可怕。

根據中央氣象署觀測，東部海域今天上午7時35分發生規模6.3地震，震央在北緯23.74度，東經121.82度，即在花蓮縣政府東南方34.2公里，位於台灣東部海域，地震深度9.7公里，最大震度為4級。

台中市區震度3級，台中捷運公司臉書（Facebook）專頁也發布公告，行控中心立即確認捷運綠線號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，並指示全線列車在月台駐留2分鐘，設定臨時速限40公里進行車巡，以及指示各車站人員及維修人員檢視車站及設備。

中捷公司表示，7時50分全線完成降速隨車巡檢，確認軌道區無異狀，即恢復系統正常運轉。

地震發生時正值上班尖峰時間，台中市亞洲大學附屬醫院有行政人員夫妻駕車行經台74線快速道路，自太平往霧峰方向，地震發生時，車體劇烈搖晃，加上一旁貨櫃車的貨櫃也不斷搖晃，在車上的太太驚呼「好可怕」，先生也放慢車行速度。

亞大醫院吳姓主管表示，當時只感覺先一陣小晃動，但越來越大，很擔心被右方的大貨車壓到，但還是想趕緊到醫院瞭解狀況，處理突發事件。