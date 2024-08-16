台灣本島只有高屏桃沒有國家級警報 台北2級卻收得到…氣象署曝原因

今天上午7時35分位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里。這次地震基本上全台有感，氣象署針對台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣共12縣市發布國家級警報。

台灣本島國家級警報只有高雄、屏東、桃園地區沒有發布，中央氣象署地震中心副主任許麗文表示，發布地區是預估震度達到4級以上，所以沒有發的大概只有高屏和桃園。因為桃園地區的地層相對堅固，所以這次搖晃的震波傳到桃園的震度沒有這麼大。

至於台北只有2級，有些地方達到3級，為何收得到國家級警報？許麗文表示，預估達到4級的規模，所以發了國家級警報，雖然實際觀測沒有達到4級，而且台北有盆地效應、高樓層的搖晃比較有感受。

今天花蓮外的台灣東部海域規模6.3地震和0403地震無關，也和昨天的宜蘭地震無關，許麗文表示，整個機制上來看，菲律賓海板塊往北隱沒到歐亞板塊下面，剛好是個彎下去、前緣的地方，今天的地震就發生在這個位置，昨天的宜蘭地震也是差不多發生在這個位置。兩個位置都是屬於菲律賓海板塊隱沒帶前緣的地震因為位置是不一樣，所以氣象署認為是兩個各自獨立的事件。

許麗文表示，這次地震發生在餘震破裂帶的邊緣，0403應力調整得差不多，板塊是相連的，因為應力調整，造成整個地震事件發生，所以氣象署暫時沒有歸屬到0403的餘震。不過這個地區過去有15起規模6以上的中大規模地震發生，所以它也不是屬於罕見的地震，未來3天要密切觀察是否有規模5.5的餘震發生。