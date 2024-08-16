07:35花蓮外海規模6.3地震 氣象署：和0403無關、未來3天不排除規模5.5餘震

今天上午7時35分，在花蓮縣政府東南方34.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里。包括花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、南投縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、雲林縣共8縣市最大震度4級。

氣象署針對台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣共12縣市發布國家級警報。

中央氣象署地震中心副主任許麗文表示，今天上午7時35分的地震深度很淺，只有9.7公里，造成宜花等多個縣市都有達到最大震度3、4級，基本上全台都有感，這個地震主要機制，初步判斷菲律賓板塊向北隱沒，到歐亞板塊下面隱沒前緣的地震，位置相當靠近0403的震央、餘震的分布區，但是整個餘震能量釋放有一個階段，造成板塊周圍應力逐漸釋放，初步判斷不歸屬0403的地震，而是獨立的事件，最近下雨，注意土石災害危險。

她說，昨天的地震靠近宜蘭，這次地震發生花蓮縣外面，相對位置很遠，因為本來台灣東部地震活動很頻繁，是兩個各自的獨立事件。

發生強震是否異常？許麗文表示，根據氣象署觀測，整個東部就是地震很頻繁的地方，難掌握什麼時候發生，但活動度照著以往的觀測經驗在處理。過去這個地區並不是沒有中大型規模以上地震，這個地區35公里範圍內陸續觀測到15個規模6以上地震，今年大概是16個，並不是罕見的地震。

最近日本也發生強震，是否有關連？許麗文表示，整個地球的板塊運動一直在動，地震會發生，本來就是常態性應力調整，只是當它應力累積到一定程度，本來就是會發生。

她說，未來大概3天在這個震央附近，不排除會有規模5.5的餘震發生。