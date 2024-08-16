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直播／07:35花蓮外海規模6.3地震 氣象署初步研判和0403無關

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07:35花蓮外海規模6.3地震 台鐵部分路段降速恐延誤

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵受地震影響，部分路段有延誤。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
台鐵受地震影響，部分路段有延誤。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

今天上午7時35分台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級，全台有感。台鐵受地震影響，瑞穗=崇德、宜蘭=南澳、蘇澳=蘇澳新、花壇=斗南、台東=瑞穗、崇德=南澳、宜蘭=八堵、基隆=竹南（山、海線）=花壇、斗南=台南、九曲堂=南州間列車將有延誤。高鐵則未受影響。

台鐵公司表示，07:35在花蓮縣政府東南方 34.2 公里發生芮氏規模6.3地震，光復、花蓮、蘇澳新、二水各4級，瑞穗=崇德、宜蘭=南澳、蘇澳=蘇澳新、花壇=斗南間按4級地震規定辦理。

台鐵公司也說，關山、南澳、玉里、礁溪、新竹、宜蘭、南港、苗栗、後龍、豐原、斗六、嘉義、彰化、池上、台中、三義、善化、七堵、樹林、桃園、屏東各3級，台東=瑞穗、崇德=南澳、宜蘭=八堵、基隆=竹南(山、海線)=花壇、斗南=台南、九曲堂=南州間各按3級地震規定辦理。

台鐵 地震 花蓮

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