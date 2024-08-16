連5震！規模6.3強震後 07:42花蓮外海規模4.8地震…最大震度3級

今天上午連3起顯著有感地震及1起小區域地震，以第1起於上午7時35分的地震芮氏規模6.3最大。接著中央氣象署發布第448號顯著有感地震報告，今天上午7時40分，在花蓮縣政府南方22.3公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.5地震，地震深度22.6公里。

各地最大震度：花蓮縣3級、南投縣1級、台東縣1級、宜蘭縣1級、台中市1級、嘉義縣1級彰化縣1級、雲林縣1級。

氣象署發布第449號顯著有感地震報告，今天上午7時42分，在花蓮縣政府南南東方25.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度13.8公里。

各地最大震度：花蓮縣3級、南投縣2級、宜蘭縣2級、台東縣1級、台中市1級、嘉義縣1級、彰化縣1級、雲林縣1級、新竹縣1級、桃園市1級、嘉義園市1級、台南市1級。

氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午7時43分，在花蓮縣政府南方21.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.9地震，地震深度16.6公里。花蓮縣地區最大震度2級。

今天上午7時48分，在花蓮縣政府南南東方25.4公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.2地震，地震深度8.5公里。各地最大震度級：花蓮縣2級、宜蘭縣1級、南投縣1級。