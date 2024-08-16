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12縣市國家級警報！ 07:35花蓮外海規模6.3極淺層地震 最大震度4級
中央氣象署發布447號地震報告，今天上午7時35分，在花蓮縣政府東南方34.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度 4級、台東縣地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、嘉義縣地區最大震度 4級、彰化縣地區最大震度 4級、雲林縣地區最大震度 4級、新竹縣地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 3級、桃園市地區最大震度 3級、新北市地區最大震度 3級、嘉義市地區最大震度 3級、高雄市地區最大震度 3級、新竹市地區最大震度 3級、台南市地區最大震度 3級、台北市地區最大震度 2級、基隆市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 2級、澎湖縣地區最大震度 2級。
氣象署針對台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣發布國家級警報。
台鐵公司表示，因發生地震需執行慢速行駛、路線檢查，列車將有所延遲，請旅客留意列車資訊看板。
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