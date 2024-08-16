午後對流發展不排除豪大雨 安比颱風今影響日本

從昨天起台灣進入低壓帶的範圍內，清晨到上午的沿海降雨和午後對流降雨都變得更加廣泛。天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天還是類似的情況，目前台灣海峽上有對流在活躍，預計上班時間通過中南部沿海平地並帶來陣雨。而中午過後對流會先在各地山區發展，並順著大環境的西南到偏南風往中北部平地移動，不排除局部豪大雨發生。

李至晟表示，明天起有個低壓中心琉球附近緩慢增強，一方面讓台灣附近的風向更接近西南風，也會讓風速進一步提升。首先會讓早上中南部的沿海降雨更為顯著。午後山區對流會發展後會更偏東移動，影響北部跟東北部平地。

周日下半天到下周二是西南風最強的時段，李至晟表示，中南部地區全天降雨，尤其山區雨勢較大。另外，因為降雨不斷，加上剛發生地震，行經山區道路注意路況。適逢大潮，如果強降雨，沿海低窪地區容易積淹水。

李至晟表示，下周三隨著低壓北上，太平洋高壓的邊推到台灣附近，中南部的迎風面降雨會逐日趨緩，各地會大致回到午後陣雨的天氣。雖然太平洋高壓回到比較正常的位置，不過西南季風偏弱，還沒有颱風生成的跡象。

至於中度颱風安比，李至晟表示，今天白天起快速通過關東到東北的近海，明天就會進入日本東方海面並遠離，對日本的影響可望告一段落。