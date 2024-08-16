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今起慎防短時豪雨 台中以南降雨機會高 周日起水氣更多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日低壓籠罩的環境大致類似，天氣將會持續不穩定。各地普遍有出現局部短時大雨的可能性，某些對流發展較旺盛的區域甚至會有短時豪雨機會。本報資料照片
今天至周日低壓籠罩的環境大致類似，天氣將會持續不穩定。各地普遍有出現局部短時大雨的可能性，某些對流發展較旺盛的區域甚至會有短時豪雨機會。本報資料照片

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著安比颱風逐漸向北移動，季風環流圈的重心也逐漸向西調整，大陸華南內陸的季風低壓正在成形中，台灣附近西南風強度因此有較為增強的趨勢，並且台灣也位於季風低壓延伸出來的大範圍低壓帶中，因此大氣狀態不穩定，對流發展條件較佳。

吳聖宇表示，西半部地區因為面迎西南風，可能一整天不定時會有來自海面上移入的系統帶來短暫陣雨或雷雨，尤其台中以南地區下雨的機會相對更大一些。白天則是配合熱力作用，島上將另外會有熱對流發展的可能性。今天至周日低壓籠罩的環境大致類似，天氣將會持續不穩定。各地普遍有出現局部短時大雨的可能性，某些對流發展較旺盛的區域甚至會有短時豪雨機會。

近期是否還有颱風生成可能？吳聖宇表示，周日至下周一因為太平洋高壓西伸，在季風低壓帶的東側，靠近琉球附近海域在水平風切輻合較佳的條件下，可能有熱帶擾動發展起來的機會，目前的模式預報資料有機會達到熱帶低壓等級，是否會成為颱風則還要再觀察。預估擾動發展後將隨著高壓引導向北移動，大致趨向東海、黃海、朝鮮半島等地，直接威脅台灣機會較低。

不過，他說，周日晚間起一直到下周一、下周二左右，因為琉球附近這個熱帶擾動逐漸北上，配合高壓邊緣向西推進，台灣附近的西南風強度可能會更為增強，水氣也可能會更多一些，有機會為中部以南地區帶來大雨或局部豪雨發生的機會，其他地方受影響較小，仍以白天熱力對流造成的降雨為主，不過也會有局部大雨出現的機會。

下周三之後隨著太平洋高壓進一步西伸，台灣的大氣環境可望趨於穩定，恢復夏季型的天氣，各地山區午後有局部熱對流雷雨，平地部分可能在北部、東北部、東部受影響機會較大。吳聖宇表示，夏季型天氣預估會延續到24至25日，後續南邊的季風槽將重新回到正常位置，從南海向東延伸至菲律賓東方海面，槽內應該還會有其他熱帶擾動發展，不過這已經是8月最後1周的事情了，變化仍大，有待觀察。

雷雨 颱風

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