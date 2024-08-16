餘震頻繁 凌晨4時23分宜蘭縣近海規模3.8地震 最大震度3級

昨天下午5時6分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震之後，已有8起餘震，從今天凌晨0時起至今有3起小區域地震。

今天凌晨0時1分，在宜蘭縣政府南南東方37.8公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規模3.3地震，地震深度11公里。各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級。

今天凌晨2時15分，在宜蘭縣政府南南西方26.9公里，位於宜蘭縣南澳鄉，發生芮氏規模4.0地震，地震深度43.8公里。各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度2級、台中市地區最大震度1級、桃園市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級。