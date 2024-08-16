每天大雷雨至下周二 吳德榮：中颱安比今侵襲日本再大迴轉
氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態持續至周日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。
溫度方面，今天至周日各地區最高氣溫約在33至35度、大致仍偏熱；今天北部23至34度，中部24至33度，南部24至34度，東部22至35度。
吳德榮表示，下周一、下周二大低壓環流雖已解消，但西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有大雷雨發生，應續防劇烈天氣。下周三、下周四太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨。
至於颱風動態，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱安比中心今晚掠過日本的本州東南側近海，暴風邊緣今天至明晨侵襲本州東南部，再向東北東大迴轉、加速遠離；有日本行程應注意。
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