失智者講不出的苦…她還跳日本舞 努力留住記憶

彰基醫學中心與陽明交通大學等單位15日合辦「2024護理機構重點趨勢主題培訓工作坊暨國際研討會」，邀集台灣與澳洲專家及病友分享如何預防失智症及有效與失智者溝通的技巧，失智症病友白婉芝說，失智是一種「講不出來的苦」，但因為大家的陪伴，才讓她不再退縮。

研討會共同主辦單位還有陽明交通大學附設醫院失智共同照護中心、屏東縣護理師護士公會、花蓮慈濟醫院、台灣全人實證應用中心等單位，與會者還包括彰基總院長陳穆寬教授、立委黃秀芳等人。

陳穆寬表示，彰化基督教醫院身為醫學中心，成立「失智症中心」協助失智個案就醫確診及個案管理諮詢，提供失智個案全方位的照護網。此次研討會邀請來自澳洲及台灣各地的頂尖教授、專家，分享失智症最新的研究成果和照護經驗，實體課程參加人數為101人，線上則有393人參加，讓不同領域的失智照護人員都能夠參加，希望通過交流，建立更緊密的合作關係。

失智症病友白婉芝分享失智心路歷程，8年前她去第一家醫院說她得了輕度失智症，再去第二家、第三家都說她是失智症，那種感覺真的很難過，失智者心裡面很苦但說不出來，因為就是不知道要怎麼表達，曾是老師的她說，不是自己不願意出去，因為不認得路了，會講不清楚，連進去洗手間再出來都會走錯，心裡非常徬徨。

白婉芝說，後來參加台灣失智症協會顧問諮詢小組以後，讓她更瞭解失智症，她也學跳日本舞，老師不會提醒她要轉右邊、左邊，她和大家一起學習，聽音樂該到哪一段，自己就會轉過來，是大家給她力量，給她關愛的眼神，然後她就會自然笑出來，覺得她這條路走得並不孤單。

白婉芝說，「失智症並不可怕，只是腦袋裡面就抹去一些東西，你記憶沒有了，但還有其他的東西會存在。」

彰基護理部主任李雅文說，失智症病人在早期、輕度、中度、重度不同時期，其實都有蠻多症狀，希望可以透過跨領域國內外專家的研習，讓照顧的家屬、特別是主要照顧者，能夠降低他們的負荷。