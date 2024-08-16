張榮發基金會環保營 體驗極端氣候

近年環境永續議題業成為全球關注焦點，張榮發基金會攜手長榮海運、長榮航空辦理環保營隊，期間安排學員參觀「船員訓練中心」，親身操控模擬貨櫃輪，體驗在海上遭遇極端氣候襲擊的感受，還有學員遠從屏東北上參加，讓大家頻呼不虛此行。

張榮發基金會表示，此次活動邀請荒野保護協會講述「輕鬆來做省電俠」，剖析台灣能源現況，參觀長榮海事博物館、長榮海運「船員訓練中心」與長榮航空「安全教育中心」，了解如何進一步愛護海洋，也對航空業有更深認識。

張榮發基金會指出，長榮海運由船長介紹最新甲醇雙燃料環保船，及使用甲醇燃料為何可降低九成的二氧化碳排放量。另為保護海洋生態，船舶排出壓艙水前，都要先消滅微生物，並配備汙水儲存與穢水處理設備淨化生活廢水，部分海域也採低速航行避免鯨魚撞擊風險等。

張榮發基金會表示，長榮航空的環保營則介紹航空業相關環保永續措施，包括定期汰換高齡航機、減輕機上裝載物品重量、使用永續航空燃油以降低高達八成的碳排放等。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時，以號稱史上最綠的巴黎奧運永續創舉為例，鼓勵即將進入大學的學員，未來不論選擇哪個科系、在哪個領域就業，都能經常思考環境永續的議題，只要從自己做起，永續的價值必定可以在各行各業遍地開花。