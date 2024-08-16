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宜蘭5.7地震全台有感 東北部、東部一周內留意餘震

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導
宜蘭近海發生規模5.7地震，羅東鎮純精路民生路口一處號誌燈疑似被震到垂掛，縣府已請廠商到場修復。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭近海發生規模5.7地震，羅東鎮純精路民生路口一處號誌燈疑似被震到垂掛，縣府已請廠商到場修復。記者陳敬丰／翻攝

昨傍晚五時六分宜蘭近海發生規模五點七地震，全台有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富研判，該地震為獨立事件，主因板塊碰撞前緣造成的地震。

吳健富示警，未來一周，東北部、東部須留意規模四點五以上的餘震

吳健富指表示，昨傍晚宜蘭縣近海發生規模五點七地震，為今年編號第四四二起地震，雲林以北都有強烈感受，其中宜蘭武塔震度達五弱，花蓮和平、宜蘭市、桃園市三光、新北市新店四級震度；台北市因為是盆地，震波進來後會來回震盪，加上高樓效應，民眾感覺更強烈。

吳健富表示，○四○三花蓮地震截至目前為止，有八個規模六到七餘震，八十五個規模五到六的餘震，包含主震總計已經有一六三八起地震，昨天發生的地震震央偏北，判斷是獨立事件，但提醒民眾未來一周東北部、東部還是要留意規模四點五以上餘震。

吳健富指出，這起地震位於板塊碰撞區，主因歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊碰撞前緣造成的地震，由於東部本來就是地震好發區，每年有七成地震都發生在這。從一九七三年至今，這起地震附近廿公里內，規模達五點五以上中大型地震，共十四起。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤也說，宜蘭花蓮交界處是全台灣地震好發區域，昨地震跟○四○三花蓮地震的餘震範圍沒有重疊，推測應是另外的獨立事件。

地震 宜蘭 餘震

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