M痘非洲爆流行！傳播力強、致死率高 疾管署調升非洲7國旅遊警示

全球Ｍ痘（猴痘）疫情拉警報，世衛組織成立「國際關注公共衛生緊急事件（ＰＨＥＩＣ）」。疾管署發言人羅一鈞表示，這是全球疫情最高警戒，非洲當地流行「Ib型病毒」，傳播力強且致死率高，是目前主流病毒株「IIb型病毒」十八倍。為此，疾管署即日起調升非洲七國的旅遊疫情建議等級。

我國於二○二二年六月廿三日起，將Ｍ痘列為第二類法定傳染病，截至今年八月十四日，累計確診三九九例病例（三七七例本土及二十二例境外移入），今年迄今則累計四十例（包含三例境外）。羅一鈞表示，目前尚未有感染Ｍ痘Ib型病毒個案，但必須謹慎防範境外移入個案。

非洲疾病防治中心指出，今年非洲有十三國發現Ｍ痘，其中百分之九十六以上病例及死亡案例發生在剛果。世界衛生組織（ＷＨＯ）十四日宣布，Ｍ痘疫情進入全球衛生緊急狀態。世衛秘書長譚德塞表示，所有人都應關注此事，它可能在非洲境內外進一步傳播，情況令人非常擔憂。

先前Ｍ痘疫情，病變主要出現在胸部和手腳，新型Ｍ痘則導致較輕症狀和生殖器病變，患者更難發現被感染，更容易在不知情下傳播。

羅一鈞說，非洲這波疫情即為「Ib型病毒」所致，病例數已逾一點五萬例，五三七人死亡，且出現跨國傳播。在台灣、歐美流行的「IIb型病毒」致死率為百分之○點二，而「Ib型病毒」致死率達百分之三點六。

疾管署昨宣布，「剛果民主共和國」國際旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示（Alert)」，中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等六國，提升至「第一級：注意（Watch)」，後續視疫情狀況滾動調整。

疾管署近日將召開緊急專家會議，研議強化Ｍ痘防治策略及調整疫苗接種對象。目前國內儲備兩萬瓶Ｍ痘疫苗，年底將進貨一萬瓶，約可提供七至八萬人次接種。至於口服抗病毒藥物，還有四四○人份。