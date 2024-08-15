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3代傳承百年波麗路餐廳 見證老台北風華流變

中央社／ 台北15日電

位在台北市民生西路的老餐廳波麗路，承載著好幾代人的記憶，它曾是時尚品味的象徵，也見證老台北風華流變，學者李東明新書「百年波麗路」，細數這家餐廳的前世今生。

出色文化發布新書資訊，此書爬梳波麗路餐廳的興衰歷程，探討餐廳建築、裝飾、飲食所具有的重要文化象徵意義。

新書資訊指出，波麗路餐廳不但是1930年代最著名的西餐廳、台灣生活西化的重要見證，也是大稻埕地區碩果僅存的日治時期興業餐廳，2006年被指定為歷史建築

餐廳以極具特色的日式洋食及餐具，成為台灣高級西餐代名詞，並掀起鐵板牛排的旋風，而廖家3代傳承，與畫家顏雲連合作的室內裝潢風格，更難得保留完整至今，成為台灣室內設計史上的重要起源之一。

書中記錄30年代熱愛的音樂和西餐的第1代創始人廖水來，為了打造1間可以聆聽高級音樂的喫茶店，不惜重金購置進口音響設備，吸引許多文人墨客在此聚會，也成為早期青年男女「相親」的熱門餐廳。

第2代經營者廖賜麟，認真鑽研台灣高級西餐的經營之道，除了傳承和風洋食之外，還打造套餐式菜單和頂級服務，讓波麗路餐廳成為許多本土企業家最愛的聚餐地點。

到了第3代廖英鈞接手後，除了保留老店外觀及菜色，小細節如餐具、掛飾也維持創店時的原汁原味，讓老客人們能一邊用餐，一邊重溫昔日美好的回憶。

李東明1971年生於台北市，逢甲大學都市計畫學系畢業，赴日求學後進入日本工業大學建築研究所，專攻建築史、都市史領域。取得碩、博士學位後，返台進入內政部建築研究所完成相關研究，現為台北科技大學工業設計系副教授。

歷史建築 餐具 餐廳

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