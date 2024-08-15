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黑熊學院辦OSINT挑戰賽 沈伯洋盼提升情報蒐集力

中央社／ 台北15日電

黑熊學院今天舉辦公開來源情報現學現用挑戰賽。立委、黑熊學院共同創辦人沈伯洋指出，盼藉此讓更多人學習公開來源情報蒐集能力，且能夠分析、應用與澄清，並建立起社群基礎與國際社群交流，以提升在戰時的應變能力。

黑熊學院今天晚間舉行「OSINT Demo Day 現學現用挑戰賽」，現場教學公開來源情報蒐集教學，並在教學後進行挑戰賽；黑熊學院表示，約有100名民眾到場參加，另有250名民眾線上參與。

黑熊學院執行長朱福銘致詞表示，公開來源情報（OSINT）是利用免費、公開的來源合法收集有關個人或組織的任何資訊，科技發展讓各式各樣的數據分散於網路，透過系統性的蒐集、萃取和整理，滿足特定的情報需求，而公開來源情報蒐集技巧除了可以對商業有所效益，也能對民防有所幫助，公開來源情報蒐集的技能，也是代表著國家在資訊上面的韌性。

針對公開情報蒐集在現代戰爭與國家安全中的重要性，沈伯洋以烏俄戰爭為例，波蘭的公開來源情報蒐集組織「網路精靈」（Cyber Elf），在戰爭的第一天就在協助烏克蘭蒐集情報，這是因為在戰爭前就有組織成立並且與烏克蘭進行聯繫，且烏克蘭人也在國內有進行相關公開來源情報的社群連結。

沈伯洋表示，台灣現在要做的就是讓更多人學習公開來源情報蒐集能力，並建立起社群並與國外類似社群交流，特別是與美國、日本、東歐國家的合作，以提升在戰時的應變能力，因此建立一個穩固且有影響力的情報社群，不僅需要國內社群的凝聚，更需與政府保持聯繫，而政府應該建立相關機制，將民間的情報蒐集力量納入國家的防禦體系中，並與其他國家建立緊密的合作關係。

台灣拳后林郁婷挺過性別爭議風波，在巴黎奧運女子拳擊57公斤級摘金，沈伯洋也以此次事件為例，指出建立情報社群不僅在平時進行情報蒐集與分析，還能在戰爭或重大事件發生時，迅速提供國際輿論支持，此次林郁婷的性別爭議並不複雜，但全世界有許多人是站在台灣對立面，更凸顯台灣需要在國際社群中建立起系統性的回應機制，這樣才能在危機時刻確保台灣的聲音不被淹沒。

戰爭 社群 黑熊

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