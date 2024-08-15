快訊

美股道瓊早盤大漲500點 強勁零售數據減輕衰退恐懼、台積電ADR漲1%

情況變更糟！烏克蘭入侵庫斯克「彈藥比以前少」 守軍：俄軍正在推進

成績亮眼！這所高中48人錄取醫牙學系 121人上台大比率全國之冠

明天奧運英雄派對！總統搶先開箱府內亮點 最高規格接待代表團選手

中央社／ 台北15日電

「台灣英雄 榮耀同行」派對及大遊行明天登場。總統賴清德今天搶先開箱總統府內英雄派對的活動亮點，特別打造高4米、寬7米的巨幅插畫牆，再現奧運英雄們的帥氣英姿，要以最高規格接待奧運英雄們，與民眾相約明天見。

「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動將於明天登場，總統晚間在Threads平台搶先開箱英雄派對的活動亮點，與全國民眾相約明天見。

總統晚間搶先開箱現場佈置，讓大家亮點一次看。從車廳榮耀劍門、敞廳英雄派對、三樓迴廊勝利通道到大禮堂，每一個環節與角落都經過精心設計。

知情人士表示，賴總統日前與選手林郁婷、陳念琴視訊時才暖喊「台灣見」，今天開箱府內佈景，就可看出總統為了明天與代表團見面的確精心準備，要以最高規格接待。

台灣英雄派對總統府內佈景一次看，知情人士表示，進入車廳有榮耀劍門迎接代表團選手，派對區則特別規劃時尚拍照區、手作紀念品體驗區、飲料小點心慶祝吧，令人眼睛一亮的是，敞廳現場有一面「台灣英雄插畫背板」，每一位代表團選手的英姿都被如實呈現在插畫牆上，重現感動。

知情人士表示，特別打造高4米、寬7米的巨幅插畫牆，再現奧運英雄們的帥氣英姿，紀錄選手們在奧運賽場上奮鬥自信的閃耀時刻，獻給為台爭光的奧運英雄們。

插畫家魚丸及團隊們期待選手在踏進總統府那刻，能夠感受到滿滿的能量與感動，也邀請各界朋友透過直播欣賞作品，一起參與這場國家英雄盛典。

奧運 派對 總統府

延伸閱讀

化身「頭號粉絲」邀林郁婷簽名 侯友宜：金牌凝聚國家

2028奧運拳擊成絕響？林郁婷坦言局勢不明朗

作家讚黃筱雯也是林郁婷奪金背後功臣 黃筱雯：「這件事」 比被記得重要

李利貞接新北新聞局長 劉和然：有奧運金牌林郁婷精神

相關新聞

美國雅芳遭控化妝品含石綿致癌 醫：這疾病=同義詞

百年化妝品大廠「雅芳」傳出在美國申請破產保護，外界認為和消費者指控，產品成分含有致癌物「石綿」，不過業者多次強調，使用的...

未來一周雨區壟罩全台 周日起中南部雨勢更加劇烈

中央氣象署表示，明、後天中南部整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部有大雨發生機率，午後中部以北也可能有大雨或豪雨。周...

再有大餘震？宜蘭地震跟花蓮大地震有關嗎 專家這樣說

今下午5時許發生地震，國家警報大響，宜蘭縣近海發生多起地震，正值下班時間也嚇壞不少民眾，中央大學有專家表示，今天地震發生...

影／宜蘭地震全台有感 氣象署：未來一周防規模4.5以上餘震

今天下午17點06分宜蘭近海發生規模5.7地震，最大震度5弱，全台有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震相...

宜蘭近海規模5.7地震 學者：相當釋放0.18顆原子彈能量

今傍晚宜蘭近海接連發生數起有感地震，民眾驚呼連連。據中央氣象署資訊，今天下午5時6分，在宜蘭縣政府南南東方38.3公里發...

113年台灣地震偏多 規模5以上至今50個

根據中央氣象署網站公布的地震報告，台灣地區今年以來芮氏規模5以上的地震已有50個，比起往年偏多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。