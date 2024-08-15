明天奧運英雄派對！總統搶先開箱府內亮點 最高規格接待代表團選手

「台灣英雄 榮耀同行」派對及大遊行明天登場。總統賴清德今天搶先開箱總統府內英雄派對的活動亮點，特別打造高4米、寬7米的巨幅插畫牆，再現奧運英雄們的帥氣英姿，要以最高規格接待奧運英雄們，與民眾相約明天見。

「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動將於明天登場，總統晚間在Threads平台搶先開箱英雄派對的活動亮點，與全國民眾相約明天見。

總統晚間搶先開箱現場佈置，讓大家亮點一次看。從車廳榮耀劍門、敞廳英雄派對、三樓迴廊勝利通道到大禮堂，每一個環節與角落都經過精心設計。

知情人士表示，賴總統日前與選手林郁婷、陳念琴視訊時才暖喊「台灣見」，今天開箱府內佈景，就可看出總統為了明天與代表團見面的確精心準備，要以最高規格接待。

台灣英雄派對總統府內佈景一次看，知情人士表示，進入車廳有榮耀劍門迎接代表團選手，派對區則特別規劃時尚拍照區、手作紀念品體驗區、飲料小點心慶祝吧，令人眼睛一亮的是，敞廳現場有一面「台灣英雄插畫背板」，每一位代表團選手的英姿都被如實呈現在插畫牆上，重現感動。

知情人士表示，特別打造高4米、寬7米的巨幅插畫牆，再現奧運英雄們的帥氣英姿，紀錄選手們在奧運賽場上奮鬥自信的閃耀時刻，獻給為台爭光的奧運英雄們。

插畫家魚丸及團隊們期待選手在踏進總統府那刻，能夠感受到滿滿的能量與感動，也邀請各界朋友透過直播欣賞作品，一起參與這場國家英雄盛典。