我的經驗／17歲確診「思覺失調」 走過29年我更勇敢

「如果你不會害怕，那麼就要勇敢地接受它。」這是我當年被確診後，醫師跟我說的一段話，至今我記得牢牢的。在那次確診後回家，我一個人蒙在棉被裡大哭，默默地承受了這一切。

我不是一個害怕生病的人，17歲前只要生病了，我都會跟媽媽拿健保卡，一個人到診所就醫。世事難料，這一生既然跟這樣難醫治的疾病結下了緣分，就在一次發作之後，被朋友帶去醫院治療，當時雖然很不安，但是天性樂觀的我，心想「也許老天爺看我太忙了，要我休息、度假、享福啊」。

發病時幻聽幻影

過去此疾病稱為「精神分裂」，現今改稱「思覺失調」。17歲那年，我突然感覺自己的生活變得不一樣，不斷地聽到有人在耳邊說話，常看到神明和王母娘娘的身影，我不敢跟家人說，我只知道我大概要去看醫師了，我求助於教會的大姊姊，從此展開了我的治療之路。

那時我在一家幼稚園工作，卻因為生病離職了，隔年母親也生病，我必須在家照顧她，但我隱瞞了我生病的事情，經常家中、醫院兩頭跑，搞得身心俱疲。也常想我是否應該再就醫，可是當時的我連出門都懶，因此中斷治療一年多。

隔年母親往生，全家都深陷在悲痛中，爸爸和哥哥都忙碌地為媽媽策畫追思會，而我卻把是否再就醫的事放在心上，在爸爸和哥哥恢復工作之後，我又踏上了治療的路程。

這麼多年來，我一直為自己的健康努力，26歲那年，因為病情的不穩定而發作，竟要從自家5樓跳下去，在大家的勸阻下將我強制送醫，那一年是我人生轉變的開始，我告訴自己「將來我的人生，一定要變得不一樣，變得光彩奪目」。

康復之家找到愛

29年來，我不斷地嘗試新的用藥，也在醫院社工介紹下，來到彰化縣康復之家，多年來在這裡受到照顧，有時會想家，但很快就調適過來，我在這裡住了18個年頭，每一天康復之家就像一個小型社會，每一個住民都是生命的鬥士，雖然我是一個病人，但我也想要活出自己，讓自己的生命有光彩。

如今的我，依然有病，依然有幻聽幻覺，但我知道必須要勇敢，我也算堅強，住院時、在康復之家，我也交到許多好朋友，大家雖然身心不健康，但是都有一顆勇敢的心，面對病魔、面對未來都有不一樣的挑戰，縱使我們還需要治療，吃藥或打針，但我還是希望自己再勇敢一點，也因為我的勇敢，不會再害怕了。