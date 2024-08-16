專業觀點／「思覺失調」盡早治療 可避免疾病惡化

精神分裂症因長期被汙名化，使許多患者不願就醫，台灣2014年正名為「思覺失調症」。這是一種慢性且重大的疾病，與腦內功能運作失常有關，好發於青少年晚期及成年初期。

思覺失調症臨床症狀，包括知覺、思維、情感、行為等功能性障礙，特別是與一般人的現實有明顯脫節，以幻聽最常見，或病患深受聽覺的控制，按照某個聲音去殺人或自殺等，也可能出現被害妄想，總覺得有人在某處監視他並打算加害於他，因而過度恐慌，可能重複一些怪異的舉止，突然間表現得很退縮、不與任何人互動，某些患者還會出現暴力的攻擊行為、傻笑、大哭。

早期症狀可能包含了睡眠型態的改變，如突然難以入睡、多夢，或容易受驚醒等，情緒上的變化，對人際關係和周遭事物變得不理不睬，失去原本的熱情，行徑逐漸變得難以理解、怪異、愛發愣，思考障礙，失去組織語言的能力，開始胡言亂語、言語片段等，這些初期症狀若可及早注意，將能盡早處置而避免疾病的惡化。

在治療上，思覺失調症往往需要長期用藥來調整腦部化學物的濃度，再佐以心理治療、家庭治療、環境治療與精神復健等方式，以改善精神官能異常的症狀。

資料來源／元氣網疾病百科