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中年人治衰弱 中醫藥補+運動

聯合報／ 記者陳惠惠／台北報導
衰弱表型5種指標 製表／陳惠惠
衰弱表型5種指標 製表／陳惠惠

深蹲運動可以改善衰弱。圖／123RF
深蹲運動可以改善衰弱。圖／123RF

不只長者才會衰弱，男女老幼都可能發生。中醫師指出，許多中壯年因疾病、意外傷害或遭逢人世變故等，也可能產生「衰弱前期」表現，要積極預防與補強。沒減肥卻體重減輕、肌力下降、行走變慢、自述疲憊感，以及體能活動度降低，只要出現2項，即可能是衰弱前期。

北市聯醫林森中醫昆明院區中醫科主治醫師趙品諭說，有些人感染新冠肺炎後雖痊癒，但總感覺吸氣吸不滿，體力精神大不如前，就是一種虛的表現。

趙品諭說，衰弱以現代醫學來說，主要是物理性症狀，如體重減輕、手腳力量變差、活動力下降等；傳統醫學角度，牽涉的是氣血足不足夠，陰陽平不平衡，表徵大多是食欲差、消瘦、氣短、面色憔悴、乏力伴隨手腳冰冷、失眠、盜汗或多汗、頻尿等。

要如何評定衰弱前期，趙品諭指出，「衰弱表型」有5種指標，包括非刻意的體重減輕、肌力下降、行走速度變慢、自述疲憊感、體能活動度降低，只要有2項即可能是衰弱前期。

治療上，可針對虛進行藥補。趙品諭說，常見藥材有參、山藥、枸杞、黃耆、當歸等，像生脈飲有西洋參成分，養筋壯骨調理有山藥、黃耆、枸杞等，加味四物湯有當歸等成分，民眾可與中醫師討論合適的藥補方向。

推薦2種居家活動：

●呼吸運動：坐在椅上雙腳自然垂地，肩膀放鬆後縮下巴、微挺胸，靠鼻部進行呼吸訓練。吸氣和呼氣時，肩膀不能有起伏，吸氣把腹部甚至骨盆腔撐到最大，呼氣時壓到最扁，可幫助橫膈膜與腹部活化。

●深蹲運動：身體靠牆，膝蓋盡可能彎曲至90度，放鬆腰背，但腹部、大腿、臀部甚至骨盆用力，先試著維持1分鐘，再慢慢拉長時間、增加次數，可訓練核心肌肉強化身體。

中醫 醫師 體重

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