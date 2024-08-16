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低能量震波 有效改善不舉

聯合報／ 記者李承穎／台北報導

39歲陳姓男工程師因工作及照顧女兒，常睡眠不足且缺乏運動，近一年勃起狀況總是力不從心，不論是晨間勃起或跟妻子房事表現都大不如前，就醫經評估接受「陰莖低能量震波治療」，兩周後覺得晨間勃起次數增加，夫妻性生活也很滿意。

台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師高國維表示，台灣40歲以上男性約3成有勃起功能障礙困擾，發生原因包含血管、神經、內分泌及心理因素，治療上，首要控制血糖、血脂等原有疾病，更應改善生活作息及舒緩心理壓力，也可以考慮藥物治療，若藥物治療效果不彰或副作用明顯，採行陰莖低能量震波是一個不錯的治療選擇。

高國維指出，陰莖低能量震波是一種非侵襲性的治療，是利用震波作用於陰莖，達到血管新生效果，使更多血液流入海綿體，改善勃起功能，適合血管性勃起功能障礙、不願意口服藥物或口服藥物效果不彰患者的治療方法。療程為每周一次，持續6周，每次約15分鐘，治療副作用少，唯凝血功能異常的患者要謹慎評估。

高國維說，有文獻指出，陰莖低能量震波合併口服藥物治療，對勃起功能障礙有更多幫助。

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