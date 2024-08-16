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健康你我他／大叔假借按摩 騙走老爸金鍊

聯合報／ 文／曾玉梅（桃園市）
財不露白、富不露相，防人之心不可無。圖／曾玉梅提供
財不露白、富不露相，防人之心不可無。圖／曾玉梅提供

老爸生前是一個博學多聞且熱心公益的耆老，熟知地方的風土民情、歷史文物，經常有人登門拜訪請教他，他也樂於接待、協助解惑。

某天一名中年男子藉請教當地文物為由，再度登門拜訪，獨自在家的老爸和他閒聊，相談甚歡，他自誇按摩技巧相當高明，可紓解筋骨痠痛，並好心的問老爸若有痠痛困擾，可讓他按摩緩解。

老爸在他三寸不爛之舌的鼓吹下，逐漸失去戒心，躺在沙發上任他擺布，他按摩幾下後說：「阿伯，你脖子上的項鍊妨礙到按摩了，你先把它拿下來放旁邊，我好使力幫你按摩。」老爸不疑有他把項鍊摘下來放在旁邊茶几上，後來老爸覺得不妥，伸手要把項鍊拿回放在手上，可是他眼明手快搶走項鍊、拔腿就跑，70多歲的老爸怎麼追得到年輕力壯的訪客呢？只能眼睜睜看著他飛快的逃跑了。

老爸重穿著愛漂亮，脖子上那條將近二兩重的黃金項鍊，閃閃發亮實在太顯眼誘人了，很多人提醒他要注意以免惹禍上身，他總是自信滿滿不以為意，認為「衰事」不可能發生在他身上，但那項鍊就被那訪客先騙再搶奪走了，除了損失錢財，對他的打擊非常大，從此他悶悶不樂、抑鬱以終。

俗話說：「財不露白、富不露相」，「防人之心不可無」，如果老爸當時能謹守這2句古訓，我想這件憾事就不會發生了。

按摩 文物 老爸

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