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美國雅芳遭控化妝品含石綿致癌 醫：這疾病=同義詞

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
SOGO忠孝館「美妝天后宮」是人氣一大指標。記者王聰賢／攝影
SOGO忠孝館「美妝天后宮」是人氣一大指標。記者王聰賢／攝影

百年化妝品大廠「雅芳」傳出在美國申請破產保護，外界認為和消費者指控，產品成分含有致癌物「石綿」，不過業者多次強調，使用的都是不含石綿的化妝品級滑石粉。醫師引用過去嬌生嬰兒爽身粉事件說明，雖臨床上沒有明確證據，但有部分研究認為風險會增加，「間皮細胞瘤被認為幾乎是石綿同義詞」許多患者都有石綿暴露史，患者會出現肋膜腔積水，導致呼吸衰竭等。

針對雅芳在美國申請破產保護，台灣總公司發布聲明指出，「近日有收到美妝品牌雅芳申請破產媒體報導，AVON雅芳台灣總公司在此澄清，雅芳美國公司（API）申請破產事件與雅芳台灣完全無關，雅芳的全球國際市場業務將照常運營並持續推進品牌的策略行動」。

全美自1999年以來，在聯邦與各州法院累積高達2萬多件、因使用嬌生嬰兒爽身粉致癌的訴訟，引發爭議的產品是嬌生公司旗下2款暢銷的，「嬰兒爽身粉經典配方」與特別針對女性客群開發的「沐浴清新爽身粉」，產品標示包括滑石與香料，滑石的主要成分石綿，被認為是具有高度致癌風險。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，肺癌被認為與吸入石綿有關，至於接觸皮膚導致卵巢癌的可能性，雖然有一些研究認為，發生的風險可能增加，目前雖然沒有很明確的證據，但也不能說一定很安全，所以後來有相關建議，避免婦女使用在會陰部。

從職業醫學的角度，工作環境中接觸到石綿製品的風險較高，楊振昌指出，石綿是防熱材料，過去用於建築或造船的隔熱板或建材等，還有些是大理石的採石工人，也可能在工作環境接觸到石綿，不過這個含石綿的建材後來已禁用，目前比較擔心的是，石綿吸入導致間皮細胞瘤或肺癌，可能需要約30年的時間才會被發現，勞動部也都有關注有暴露史的勞工。

楊振昌表示，「（惡性）間皮細胞瘤被認為幾乎是石綿同義詞」，確診患者幾乎都有石綿暴露史，且最常發生的部位，是在肺臟外側的肋膜腔，會導致積水並壓迫肺部，出現呼吸喘等症狀，也可能會轉移，最主要致命原因是呼吸衰竭所致，但這是很罕見的疾病；另一個被認為和石綿暴露有關的癌症則是肺癌，不過這就需要考慮其他影響因子，也不能反推有肺癌者一定有石綿暴露。

破產 肺癌 風險

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