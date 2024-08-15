再有大餘震？宜蘭地震跟花蓮大地震有關嗎 專家這樣說

今下午5時許發生地震，國家警報大響，宜蘭縣近海發生多起地震，正值下班時間也嚇壞不少民眾，中央大學有專家表示，今天地震發生在接近南澳，其實過去觀測地震，偶爾都會發生中大型的地震，也一直有地震發生，會不會有更大地震，仍需觀測。

地震災害鏈風險評估及管理研究中心副主任詹忠翰說，今天地震發生在接近南澳，其實過去此區域偶爾會發生中大型的地震，像在1995年曾發生規模6.2地震，當時震央在內陸，從內陸的破裂面分布到島外。

詹忠翰說，南澳相對花東不是大家比較熟知的地震帶，也並非在歐亞、菲律賓板塊交界帶上，不過這個區偶爾就是會發生一些中大型地震。

而後續會不會有規模更大的地震，詹忠翰表示，今天下午的地震從一開始規模5.7到後面有出現規模4.7地震，以主震餘震序列，餘震比主震小1.0規模，有符合主震餘震序列，但也曾發生地震後2天出現更大地震情形，因此還不能透過這短時間內就下結論，仍要觀察。

而這是不是0403花蓮大地震的餘震？詹忠翰表示，花蓮地震發生在花蓮外海，地底構造不同。但發生後進一步應力轉移累積造成應力重新分配，的確可能誘發，需要後續持續注意。

詹忠翰說，一般認為地震不發生，能量不釋放容易累積大地震，不過地震規模與能量不是線性方式，是倍數差距，規模差1能量就差32倍，因此減少1個規模7地震，需要32個規模6地震、或將近1000個規模5地震，因此對這樣說法持保守看待。