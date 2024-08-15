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宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

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未來一周雨區壟罩全台 周日起中南部雨勢更加劇烈

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明、後天中南部整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部有大雨發生機率。本報資料照片
明、後天中南部整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部有大雨發生機率。本報資料照片

中央氣象署表示，明、後天中南部整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部有大雨發生機率，午後中部以北也可能有大雨或豪雨。周日到下周二中南部雨勢更明顯，且幾乎整天有雨，一路要到下周三天氣才會逐漸穩定、雨勢趨緩。

氣象署預報員黃恩鴻指出，明天到下周二持續受低壓帶影響，明、後天中南部整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部有大雨發生機率，北部清晨到上午都有零星降雨，午後有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北地區，及其他山區可能有局部大雨或豪雨發生。

黃恩鴻表示，周日到下周二西南風增強，中南部雨勢更加明顯，且一整天都有降雨情形，尤其南部地區要留意局部豪雨發生機率，北部及東半部多雲，以午後短暫雷陣雨為主，也有局部大雨機率。

他指出，下周三太平洋高壓影響，天氣較為穩定，僅南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲時晴，午後有局部短暫陣雨。

溫度方面，他表示，周日到下周二多雲且降雨明顯，溫度略降，中南部約28至30度，北部及東半部約30至31度，下周三溫度再回升。

另外，黃恩鴻指出，安比颱風預計明天影響日本關東地區，對台灣天氣沒影響。目前台灣都是低壓帶範圍，暫時沒有明顯熱帶系統發展。

豪雨 雷雨

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