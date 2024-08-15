宜蘭近海規模5.7地震 學者：相當釋放0.18顆原子彈能量

今傍晚宜蘭近海接連發生數起有感地震，民眾驚呼連連。據中央氣象署資訊，今天下午5時6分，在宜蘭縣政府南南東方38.3公里發生芮氏規模5.7地震，震央位於宜蘭縣近海，地震深度9.0公里；宜蘭縣武塔地區最大震度5弱，花蓮、新北地區最大震度4。地震學者認為，今天地震跟0403花蓮地震餘震範圍沒有重疊，應為另外一個獨立地震。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤說，傍晚的5.7規模地震震央靠近宜蘭南澳鄉，跟0403花蓮地震的餘震範圍沒有重疊，推測應是另外的獨立地震。他認為，宜蘭花蓮交界處是全台灣地震好發區域，今天的地震沒有太奇怪之處，搖晃程度也比0403地震小得多、時間也不長。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，今年截至目前，規模5.7以上的地震有20個，規模6以上的則有9個，今天的主震規模5.7，等於僅排名14到20名，沒有太特別，但預估接下來還會有餘震。

而依他計算，今天規模5.7地震所釋放出的能量，相當於0.177個原子彈，今年到目前為止的地震累積起來，已經釋放約46顆原子彈的能量。