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花蓮振興措施加碼 開放重複補助鼓勵旅客「一來再來」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署宣布加碼花蓮振興方案，自由行住宿每房1000元補助從每人限用1次，改為每月1人1次。圖／花蓮縣府提供
觀光署宣布加碼花蓮振興方案，自由行住宿每房1000元補助從每人限用1次，改為每月1人1次。圖／花蓮縣府提供

0403花蓮地震、凱米颱風重創東部，儘管交通部觀光署祭出振興住房補貼方案，仍難以提升民眾旅遊信心。交通部長李孟諺今前往花蓮召開部務會報，觀光署現場宣布加碼花蓮振興方案，自由行住宿每房1000元補助從每人限用1次，改為每月1人1次；團客則採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業可申請3團，帶越多團補助越高。

觀光署表示，為鼓勵旅客重遊花蓮，預定以「一來再來」達到振興目標，針對自由行住宿優惠部分，原1人限用1次住宿補助部分，將改採每月1人1次的優惠方案，並延長至11月底，即9月1日至11月30日，每人每月均可再申請1 次每房1000元花蓮住房補助。

在團體旅遊部分，觀光署指出，8月15日至9月30日，旅行業凡組團12人者前往花蓮者，採累計加碼方式給予獎助，每家旅行業者可申請3團，第1團獎助金2萬元，第2團提高至2.5萬元、第3團則至3萬元；另國際團客赴花蓮也給予加碼補助，4至49人團體每團獎助3萬元、50以上團體每團獎助5萬元。

另外，觀光署也說，7月1日起發行的Taiwan PASS-台鐵版方案，因2人同行1人免費廣受好評，將持續辦理，提供國人便捷的交通方式赴花蓮旅遊。

李孟諺表示，交通部拋磚引玉，希望未來各部會及相關機構皆可優先擇定花蓮舉辦各項會議活動或員工旅遊等，共同振興花蓮觀光產業。

交通部長 花蓮 觀光署

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