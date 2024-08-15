113年台灣地震偏多 規模5以上至今50個

根據中央氣象署網站公布的地震報告，台灣地區今年以來芮氏規模5以上的地震已有50個，比起往年偏多。

氣象署統計，1月至今，台灣地區規模達5以上的地震共50個，其中最大的是4月3日花蓮模7.2的地震，另規模6到6.9的地震有8個，規模5到5.9的有41個。

氣象署地震測報中心副主任蕭乃祺接受中央社記者訪問說，今年台灣的地震的確偏多，以往每年規模5到5.9的地震平均約30個，規模6到6.9約2到3個，今年的情形較異常，主要是花蓮規模7.2地震後，帶出不少規模5以上的地震。

蕭乃祺說，2022年規模6以上的地震也很多，共有12個，主要是花蓮在當年3月有規模6.7地震，台東在當年9月有規模6.8地震。

不過，蕭乃祺說，今天宜蘭近海的地震與4月3日花蓮規模7.2的地震無關。