宜蘭地震全台有感 氣象署：未來一周防規模4.5以上餘震

今天下午17點06分宜蘭近海發生規模5.7地震，最大震度5弱，全台有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震相較於0403花蓮地震更北邊，研判為獨立事件，主因板塊碰撞前緣造成的地震，未來一周東北部、東部要留意規模4.5以上餘震。

吳健富指出，今天傍晚宜蘭縣近海發生規模5.7地震，為今年編號第442起地震，宜蘭武塔震度有達5弱，花蓮和平也有4級，宜蘭市、桃園市三光、新北市新店也有4級震度，雲林以北都有強烈感受，其中，台北市因為是盆地，波進來後會來回震盪，加上高樓效應，民眾感覺更強烈。

吳健富表示，0403花蓮規模7.2地震截至目前有8個規模6到7餘震，85個規模5到6餘震，包含主震總計已經有1638起地震，而今天發生的地震震央偏北，判斷是獨立事件，且發生後也接連有數起餘震，提醒民眾未來一周東北部、東部還是要留意規模4.5以上餘震，此外，最近天氣狀況造成山區土石相當鬆軟，民眾也要盡量避免前往。

吳健富指出，這起地震位於板塊碰撞區，主因歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊碰撞前緣造成的地震，由於東部本來就是地震好發區，每年有70%的地震都發生在這，無法避免。氣象署也收集1973年至今，這起地震附近20公里內規模達5.5以上中大型地震，共有14起，其中也包括1995年規模6.5的南澳地震。

此外，由於日本近期也發生規模7以上地震，對於全球地震趨勢是否有異常？吳健富表示，全球今年地震數量還是在平均值內，過去每年規模7以上地震有14、15個，今年截至到8月8日有7、8個，屬正常範圍。