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宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

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宜蘭近海規模5.7地震 相當0.18顆原子彈威力

中央社／ 台北15日電
宜蘭縣近海於下午17點6分發生芮氏規模5.7地震，台北市震度3級明顯有感。台北捷運文湖線一度慢速行駛，於傍晚恢復正常。聯合報系記者曾原信／攝影
宜蘭縣近海於下午17點6分發生芮氏規模5.7地震，台北市震度3級明顯有感。台北捷運文湖線一度慢速行駛，於傍晚恢復正常。聯合報系記者曾原信／攝影

交通部中央氣象署觀測，今天下午宜蘭近海發生芮氏規模5.7地震，宜蘭最大震度5弱，全台多處有感。氣象署前地震測報中心主任郭鎧紋說，這相當0.18顆原子彈的威力。

根據氣象署地震報告，規模5.7的地震發生於下午5時6分，震央在宜蘭縣政府南南東方38.3公里，位於宜蘭縣近海，深度9公里，最大震度是宜蘭南澳及武塔，都是5級弱，另外，花蓮縣、新北市、桃園市出現4級震度，台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣震度3級。

氣象署觀測，規模5.7地震後，約30分鐘內，陸續發生規模4.5、4.3及4.7的餘震，最大震度都是宜蘭4級。

郭鎧紋接受中央社記者訪問說，這起地震威力相當於0.18顆原子彈，震央位在和平海盆，因深度才9公里，地震是地表破裂造成，和平海盆為地震頻繁地區，未來應該持續會有餘震。

地震 宜蘭 氣象署

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