內政部：毒品防制有效 初次施用者減6成
內政部次長馬士元今天表示，毒品防制是亟需整合跨機關資源和公私協力的重要工作，行政院自民國106年起推動為期4年的「新世代反毒策略行動綱領」，我國施用毒品人數從104至112年，已減少近3成，初次施用毒品者更減少6成，有效降低國內毒品需求及危害。
為掌握各地方政府毒品防制業務推動情形，衛生福利部在今年7月至8月邀請內政部、教育部、勞動部、法務部等中央部會，及衛政、社政、警政、教育、勞政及法務領域專家學者，組成聯合視導小組，由次長級以上率隊至各縣市進行實地輔導訪視。
中央聯合視導小組今天由馬士元率隊前往苗栗縣政府訪視，苗栗縣長鍾東錦率領縣府局處首長出席座談會議，並由苗栗縣政府心理健康中心主任涂麗秀進行簡報。
馬士元說，毒品防制是亟需整合跨機關資源和公私協力的重要工作，行政院從民國106年起推動為期4年的「新世代反毒策略行動綱領」，迄今已執行至第2期的最後1年，過去7年的時間，透過中央與地方攜手打拚，台灣施用毒品人數從104年6萬1058人，降至112年4萬2859人，減少將近3成，初次施用毒品者更是減少了6成，有效降低國內毒品需求及危害，他感謝各部會及苗栗縣政府共同努力。
馬士元也在聽取苗栗縣政府簡報後表示，對於苗栗縣政府在毒品防制工作的用心及創意，他給予高度肯定，也期待藉由這次的聯合視導，能將各地方政府推動成功的特色方案，提供給其他地方政府參考，透過互相學習提升服務品質，使台灣的反毒工作能夠再創佳績。
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