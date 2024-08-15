傍晚地震北部嚇一跳 逾2.6萬人湧入「台灣地震監視」直播喊：超有感

今（15）日傍晚17點06分發生芮氏規模5.7地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方38.3公里，地震深度9公里的淺層地震讓北部民眾超級有感，地震後第一時間，眾多網友湧入YouTube頻道「台灣地震監視」直播，爭相了解地震相關數據與資訊，並參與討論分享狀況，線上人數一度飆升超過2.6萬人。

位於震央的宜蘭人以及附近的花蓮人、北部人表示這次地震超有感，「宜蘭好可怕」、「宜蘭很大」、「花蓮感覺有上下搖」、「北部有感」、「板橋一樓好有感」，但也有南部人表示地震完全沒感覺，「​​高雄都不知道有地震」、「南部很安全」、「南部：？」。

網友紛紛關心起位於震央的宜蘭人，「宜蘭五弱還好嗎」、「​​宜蘭平安，天佑蒼生」、「宜蘭人辛苦了」。

有網友則分享自己手機的國家警報有沒有響，「第一次不是國家邊緣人被警報嚇到」、「新北有國家警報」、「我在新北也都沒有警報，但我旁邊人有，是啥意思……」、「台北有收到警報」、「台北國家警報響，嚇我一大跳」。

YouTube頻道「台灣地震監視」自2017年10月25日起直播至今已近7年，監視過大大小小的地震，其中震度有高達7級的，除了地震外該頻道也會監控颱風。