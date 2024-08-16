勞動部高分署「多元豐收祭」大型假日市集 多元、微創店家邀您體驗在地生活趣

為協助地方發展產業，行銷在地特色產品，創造更多商機與客源，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署攜手高雄巨蛋秋季旅展，打造獨一無二的「多元豐收祭 地方生活趣」大型假日市集，將於8月23日(週五)至26日(週一)熱鬧登場，邀請高屏澎東區內，執行多元培力就業計畫的民間組織，及微型創業鳳凰店家，展現高分署對於人才培育、陪伴地方產業成長的豐碩成果，歡迎大家共襄盛舉！

大型市集人潮絡繹不絕。 圖／西子灣教育基金會 提供

本次大型假日市集，以豐收為主題，規劃3大展區「意遊未境、五感饗宴、百工匠藝」，優選29家亮點多元培力就業計畫單位以及10家微型創業鳳凰店家參與，現場包含「屏東縣恆春鎮德和社區發展協會」，將外來種植物銀合歡製作家飾品，解決環境問題之餘，為生活增添質感；跨海而來的「澎湖縣湖西鄉成功社區發展協會」，帶來古早味黑糖麻油薑、風茹茶；還有老墨可可農園，獨特風味的臺灣巧克力，在地特色美食、職人工藝品、遊程、生活選品及飲品點心等，與民眾分享成果，歡迎來參與這場慶典！

另外，8月24日(週六)開幕當天，限量發送300份多元豐收祭獨家好禮！現場也推出各項活動，包含：「豐收好物轉轉樂—消費滿額玩抽獎」、「來玩！地方生活趣—魔術表演與有獎徵答」、「豐收美照分享王—拍照打卡抽好禮」等。同時，舉辦旅展限定手作活動，包含小米祝福吊飾DIY、手作玫瑰花饅頭、金釀果醋等多種有趣好玩的體驗，想要手刀搶到早鳥優惠與體驗名額，別忘了追蹤「亮地方」粉絲專頁，掌握第一手市集資訊。（廣告）