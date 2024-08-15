地牛翻身！1小時內連5震嚇壞人 網友驚吐101辦公實況：要起飛了

中央氣象署表示，今（15）日17時06分宜蘭發生規模5.7地震，最大震度5弱，震央即在宜蘭縣政府南南東方38.3公里，甚至連大陸廈門、福州、泉州等地都有感。之後1小時內再連續發生4起地震，嚇壞不少民眾，其中有自稱在台北101辦公的網友直呼「公司68樓要起飛了」。

17時6分許，於宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，不僅國家警報大響，北捷、機捷也因地震關係，全線慢速行駛。此外，這次地震不僅幾乎全台有感，甚至有大陸網友反映，連遠在，廈門、福州、泉州等地也發生有感搖晃。

根據氣象署統計，自17時06分地牛翻身後，之後1小時內總共再發生4起地震，鄰近下班時刻的地牛翻身也讓網友直呼心驚驚。

一名網友在Dcard以「晃到被嚇死」為題發布地震討論串貼文，瞬間吸引眾多鄉民回應，「台北震爛」、「上次0403在上班時間，這次在下班時間，地震是不是說好的」、「在宜蘭羅東嚇爛，瞬間想起前陣子的超大地震，很怕又要持續大小地震搖一個月…」、「我住新北汐止21樓，超~~大的，我們家的貓也嚇到跑」；另外也有自稱在台北101上班的網友，直呼「公司68樓要起飛了」。