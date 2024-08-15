宜蘭地震中捷一度月台駐停 降速巡檢後恢復運轉
宜蘭近海今天下午發生地震，台中捷運全線列車一度於月台駐留2分鐘，經列車降速進行車巡，以及人員巡檢車站及設備後確認無異常，於下午5時24分恢復系統正常運轉。
台中捷運公司今天透過文字稿表示，今天下午5時6分左右，宜蘭縣近海發生有感地震，中捷地震監測系統顯示震度2級，行控中心立即確認捷運綠線號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，並指示全線列車於月台駐留2分鐘。
中捷公司指出，經設定列車臨時速限40公里進行車巡，以及指示各車站及維修人員檢視車站及設備後，下午5時24分全線完成降速隨車巡檢，確認軌道區無異狀，恢復系統正常運轉。
中央氣象署觀測，今天下午5時6分，台灣東北部地區發生有感地震，芮氏規模5.7，震央在宜蘭縣近海，深度9公里，最大震度為宜蘭5級，花蓮、新北及桃園最大震度有4級，台北市為3級。
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