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食物掉地上「秒撿」能吃嗎？ 多這一步驟才能不傷腸胃

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食物如果掉在桌面或地上，腸胃不佳的人建議不要再撿起來吃，易導致腸胃炎症狀。本報資料照片
食物如果掉在桌面或地上，腸胃不佳的人建議不要再撿起來吃，易導致腸胃炎症狀。本報資料照片

食物不小心掉在地上，覺得浪費可惜，把握「3秒鐘原則」迅速撿起吃下，小心可能引發腸胃不適。書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，食物掉到桌面或地上，趕緊撿起來擦拭之後吃掉，對於身體健康者來說，大多無害，但前提是掉在「乾淨環境」。

身體的胃酸具有很強的殺菌功能，大部分的細菌、病毒經過這酸水都會死光，胃酸是重要的保護屏障。關於食物掉到地上到底還能不能吃，邱展賢認為，要取決於環境，如果是汙染程度高的馬路、公園、公共場所，當然直接棄之垃圾桶；若是平常有打掃的家裡，食物掉落地面沾染致病微生物的機率不高。

邱展賢說，一般熟食掉到地上，可以用水沖洗，再回鍋加熱，務必有「加溫」步驟。不過，食物掉在灰塵多的地方、髒水處，或是家裡養寵物容易毛絮亂飛，細菌附著的機率就大增，建議直接回收，不要因為覺得可惜而勉強吃。

吃進髒東西時，「心理作用」易產生噁心、不舒服的感覺。腸胃虛弱者更要特別注意食物安全，有些人吃到不乾淨的食物，腸胃不舒服，甚至得了腸胃炎。另外，食材的特性也是沾染細菌的關鍵，例如：麻糬、蛋糕、土司、水果等，水分高或帶有調味醬料食物特別容易附著細菌，不建議再食用。

關於食安問題，邱展賢提醒，夏季天氣炎熱，食物很容易變質腐敗，買回來的熟食要在1-2小時內吃完，即使放進冰箱冷藏，也要在2天內食用完畢。冰箱只能延緩細菌生長的速度，並非萬能，食物放久了還是會壞，另善用密封工具，避免細菌交叉感染。

邱展賢強調，慎選新鮮食物、小心病從口入，食物首重乾淨衛生，包括食材本身以及周遭環境。夏日高溫潮濕，增加了食物中毒的風險，如果掉到地上，還是少吃為妙。

冰箱 食材 食物中毒

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