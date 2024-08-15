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立委辦公聽會 促提升乳品標示透明度幫助國產鮮乳

中央社／ 台北15日電

民進黨立委洪申翰、鍾佳濱、陳冠廷及蔡易餘今天在立法院共同舉辦「提升乳品標示透明度」公聽會，期望透過明確的乳品標示，讓消費者在充足的資訊下，做出符合自己需求及期望的選擇，並呼籲幫助國產鮮乳，保護台灣鮮乳市場。

主持公聽會的洪申翰指出，今年7月，消費者文教基金會檢視全台近80家手搖店、咖啡廳及早餐店的鮮奶茶、紅茶拿鐵的乳品使用情況並公布報告，發現有近9成業者沒揭露使用的乳品品牌，更有標榜「小農鮮奶」卻使用「大品牌」牛奶的情況，受到消費者關注。

洪申翰並提及，明年「台紐經濟合作協定」全面生效，紐西蘭牛奶將可零關稅入台，如何讓消費者辨識和選擇，近來也引發討論。在此之前，紐西蘭成本較低的「冰磚還原奶」等也已入台，成為國產鮮奶的巨大威脅。

消基會名譽董事長雷立芬說，感謝立委和社會大眾對於消基會該份調查報告的重視，消費者應該要知道乳品標示，希望政府做出規範，加強乳品標示透明度。

鍾佳濱指出，乳品進口之後，產生本土酪農與在地消費者之間產銷關係的變化。

他主張，用鮮乳標章的定義來思考，鮮乳要作為一個特定的商品名，必須符合現有的鮮乳規格。目前可以符合這規格的，只有本土酪農供應的才能宣稱是鮮乳，這與消費者一直以來的習慣，看到鮮乳標章就認定是鮮乳合而為一。

陳冠廷說，什麼是鮮乳、保久乳、乳飲品，類似這樣的標示要很清楚，不能混淆，希望消費者和生產者都能同樣受到尊重，並成為在地食農教育很重要的一部分。

蔡易餘也提及，明年「台紐經濟合作協定」生效，紐西蘭牛奶零關稅入台，面對衝擊時，相關單位如何讓台灣酪農、鮮乳仍然保有競爭力，這是重要課題。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，統計2008年至2023年的變化，每年進口冰磚乳從424公噸增至1萬9886公噸，進口冰磚乳一般來說是還原4倍，如果加上其他進口液態乳，估計占台灣的整個國內生產乳量已經達到30%，進口冰磚乳在台灣的成長量相當驚人，偽鮮乳侵奪國內市場非常嚴重。

方清泉也呼籲，食農教育應多宣導，保護台灣鮮乳市場。

中華民國酪農協會理事長李恂潭說，冰磚還原奶進口台灣有攀升趨勢，讓消費者不易區分與台灣鮮乳的差異，台灣酪農對此非常憂心，希望正視產品標示是否相符，讓消費者了解購買飲品的成分和來源。

農業部次長杜文珍表示，農業部立場很清楚，當然要幫助國產鮮乳，增加競爭力。

公聽會上，各方關注衛生福利部今年6月5日預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，草案目前預告期現已屆滿，後續如何因應調整與修正。

食品藥物管理署長莊聲宏說，草案預告時間結束，收到非常多意見，正反意見都有，非常分歧，食藥署除了統整大家意見，也會規劃專家學者、利害關係人，包括各產業的公協會、消費者團體，一起召開會議再討論。

莊聲宏表示，食藥署的立場是站在保護消費者知的權利和健康的權利，會朝這個方向去推動，定義揭示的品項名稱。他也鼓勵台灣的飲料店、業者多使用台灣製產的鮮乳。

消費者 酪農 食農教育

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