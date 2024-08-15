連3震！宜蘭近海再發生規模4.5、4.3地震 最大震度4級

今天傍晚17點06分宜蘭發生規模5.7地震，各地明顯有感，中央氣象署表示，傍晚17點07分宜蘭近海再發生規模4.5地震，最大震度4級，震央即在宜蘭縣政府南南東方 37.8 公里 ，位於宜蘭縣近海，地震深度13.3公里。

各地震度級：

宜蘭縣地區最大震度 4級

花蓮縣地區最大震度 3級

新北市地區最大震度 1級

桃園市地區最大震度 1級

中央氣象署指出，17點16分宜蘭近海再發生規模4.3地震，最大震度4級，震央即在宜蘭縣政府南南東方 37.0 公里 ，位於宜蘭縣近海，地震深度10.6公里。

各地震度級：

宜蘭縣地區最大震度 4級

花蓮縣地區最大震度 2級

新北市地區最大震度 2級

桃園市地區最大震度 1級

臺中市地區最大震度 1級

新竹縣地區最大震度 1級