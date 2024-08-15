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連3震！宜蘭近海再發生規模4.5、4.3地震 最大震度4級
今天傍晚17點06分宜蘭發生規模5.7地震，各地明顯有感，中央氣象署表示，傍晚17點07分宜蘭近海再發生規模4.5地震，最大震度4級，震央即在宜蘭縣政府南南東方 37.8 公里 ，位於宜蘭縣近海，地震深度13.3公里。
各地震度級：
宜蘭縣地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 3級
新北市地區最大震度 1級
桃園市地區最大震度 1級
中央氣象署指出，17點16分宜蘭近海再發生規模4.3地震，最大震度4級，震央即在宜蘭縣政府南南東方 37.0 公里 ，位於宜蘭縣近海，地震深度10.6公里。
各地震度級：
宜蘭縣地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 1級
臺中市地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
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