地震國家警報大作…北市府成立緊急應變小組 北捷慢速巡軌

台北市今下午下班時發生地震，國家警報大響，地震規模規模5.7，宜蘭縣近海深9km。台北市3級，北捷目前採慢速巡軌中，其他地方尚未傳出災情。

台北市公布地區地震訊息，北捷行控中心地震電腦顯示地震眾數3級，高運量列車停車後改限速40公里、文湖線列車停車後改50%速限進行巡軌。另外，17時11分，士林TOD回報檢視工區無異常，通知各機廠檢視軌道狀況。

根據中央氣象署地震速報，預估震度宜蘭縣5級、新北市4級、台北市4級、桃園市4級、新竹縣4級、新竹市4級、苗栗縣4級、台中市4級、花蓮縣4級、基隆市4級、彰化縣3級、南投縣3級、雲林縣3級、嘉義縣3級、嘉義市3級、台南市3級、台東縣3級、澎湖縣2級、高雄市2級、屏東縣2級。

台北市災害應變中心已通知各單位成立緊急應變小組，目前110、119及1999均尚未接獲明顯災情通報。消防局已派員車巡，針對南機場周邊加強巡邏警戒。