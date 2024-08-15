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宜花雙北國家級警報響！17：06宜蘭縣近海規模5.7極淺層地震 最大震度5弱
中央氣象署表示，今天下午17點06分宜蘭發生規模5.7地震，最大震度5弱，震央即在宜蘭縣政府南南東方 38.3 公里 ，位於宜蘭縣近海，地震深度9公里。
此地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍包括宜蘭縣、花蓮縣、臺北市、新北市。
各地震度級：
宜蘭縣地區最大震度 5弱
花蓮縣地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 3級
臺北市地區最大震度 3級
新竹縣地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 3級
基隆市地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
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