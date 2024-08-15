9條國道客運路線申請調整票價通過 最高調漲14元

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限，公路局截至8月中統計，已有6條路線轉嫁至票價調漲，最高漲14元。另有3條路線已申請通過，將陸續實施，其中，中壢、國光及台聯3家聯營的9001路線、亞通客運5250含支線路線9月1日起將調漲1至11元。

國道客運運價已約18年未調整，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會去年起陸續提送運價調漲案，交通部5月核定四排座基本運價漲幅不超過5%、三排座不超過19.5%，短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼漲幅3分之2。

根據公路局截至8月14日統計，共有6條路線申請調漲路線，並由各監理所同意備查實施，除日豪客運1250機場路線調升2至14元外，其餘路線均為1至2元，分別為台聯客運5350路線、泰樂客運1550路線及1558路線、日豪客運1573路線及1250路線、中鹿客運9018路線。

公路局也說，另有3條路線已由監理所同意備查，其中，中壢、國光及台聯3家聯營的9001路線及亞通客運5250含支線路線，預計9月1日調漲1至11元；全航6268F路線實施日期則未定。

公路局指出，申請通過調漲的9條國道客運路線均納入TPASS月票使用範圍，民眾可購買TPASS月票，並踴躍搭乘使用，公路局後續也將持續輔導地方政府推動更多元化的月票方案。

另外，首都客運也說，已研議調漲台北-基隆、台北-桃園等短途路線，漲幅約在5%，其中3.5%由政府補貼吸收，1.5%反映在票價上，約調漲1至4元，但短途幾乎都有TPASS月票吸收，對使用月票民眾不受影響，目前還未提出申請，預計最快11月實施。