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南投降雨台21線信義段邊坡崩塌中斷 估16日搶通

中央社／ 南投縣15日電

南投信義鄉今天降雨，台21線指標132.3公里處、靠近和社二號明隧道一處邊坡下午坍方，大量土石完全阻斷雙向車道，信義工務段調派機具進場搶修，估明天中午恢復交通。

交通部中央氣象署下午針對新竹縣、宜蘭縣發布豪雨特報，及台中市、彰化縣、南投縣等多縣市為大雨特報；南投縣信義鄉午後雨勢持續，先前曾有邊坡坍方紀錄的台21線指標132.3公里處、靠近和社2號明隧道附近一處邊坡下午大規模崩塌，大量土石阻斷雙向交通。

台21線新中橫公路是通往玉山國家公園重要道路，交通部公路局中區養護工程分局掌握災情後，由信義工務段長趕赴現場勘災，工務段人員指出，此處邊坡先前曾坍方，這次規模較大，已緊急調度機具進場搶修，預計明天中午恢復行車，請用路人暫緩前往。

南投縣 玉山國家公園 義工

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