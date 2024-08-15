去過「這裡」買鮮茶道注意！幸運兒只花百元爽中2百萬

今年5到6月統一發票已於7月25日開獎，財政部南區國稅局潮州稽徵所15日表示，其中特獎200萬元獎落屏東縣內埔鄉茗泉商行，招牌為「鮮茶道龍泉昭勝店」，中獎民眾僅花費151元即獲財神爺眷顧，提醒中獎民眾本期中獎發票兌領期間只到11月5日止，記得於領獎期間內領獎。

為鼓勵民眾購物消費使用載具儲存雲端發票，以避免錯失領獎先機，潮州稽徵所提醒，民眾可下載財政部統一發票兌獎APP及綁定手機條碼，不但可以匯集以各式載具儲存的雲端發票，進行發票管理及掌握消費資訊外，還享有雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎195萬組的中獎機會。

潮州稽徵所補充，如有設定領獎匯款帳戶，獎金還能自動匯入指定帳戶，不受代發獎金單位營業時間限制且能省下千分之四的印花稅，省時又便捷。