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林業署新書「復返阿里山」 完成失落鐵道追尋

中央社／ 台北15日電

林業署今天發表「復返阿里山」新書，作者黃同弘說，整個阿里山林場過去有很多林內線以利採伐，費時3年運用歷史航照及4次調查，找到北端、最早林場林內線，完成失落鐵道追尋。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處舉辦「復返阿里山」新書發表會，宣布與歷史航照研究者黃同弘合作，費時3年，利用二戰時美軍航空偵照等迄今80年來的歷史航照檔案，重現阿里山鐵路的變化，這也是其首本阿里山林鐵沿線地區航空影像專著。

針對這次的成果，黃同弘說，阿里山林場過去有非常多林內線，以利採伐，可是1個林區採伐完畢，鐵軌及地上設備會搬走，移到其他地方重新鋪軌，以至於最早、北端的林內線相當難辨。

黃同弘並說，利用航照圖定位幾個潛力考古位置、出動4次調查，終於完整勾勒鹿屈山後線、鹿屈山本線，以及跟塔山線連接的關係，也證明相同技術可以運用在整個阿里山林內線的範圍內。

黃同弘說明，整個林內線路網像變形蟲一樣，向最北端發展收縮、向南端發展收縮，到當代又被林道取代，見證阿里山林場最盛大的時刻點，這次的調查成果向前邁進一大步，找到過去林場最北端、也是最早進行採伐的林內線，剩下北端、南端還有片段小謎題需要被發掘，終有一日可以畫出完整的阿里山林內線路網全圖。

林鐵及文資處長黃妙修說，感謝中研院人社中心地理資訊科學研究專題中心及林業署航測及遙測分署提供的資料，包含戰時美軍航照及戰後空軍與當時林務局代辦的農林航空攝影等影像檔案，然後經由黃同弘的研究完成這本新書。

林鐵及文資處補充，即日起到10月10日，在其官方臉書粉絲專頁、北門車站、竹崎車站或阿里山車站購書可享79折優惠，並獲贈「台灣主要樹種側面及垂直模式圖」紙膠帶；8月16日、17日分別在台北市紀州庵文學森林新館二樓、嘉義市勇氣書房舉辦新書分享會，可上網報名。

林業署 美軍 阿里山

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