「復刻」抖音小吃引進台 民眾一時跟風熱度退得快

走在夜市，可以看到新奇的中國小吃越來越多，這些小吃多是從抖音和小紅書紅過來的，強調模仿短影片的製作流程，給人強烈的「文化復刻感」。加上民眾多是跟風購買，熱度消退後就乏人問津。

從幾年前紅起來的螺絲粉、大排長龍的酸菜魚，到現在夜市可見好幾攤肉夾饃、冰粉、梅花糕、串串等，這些有別於國民政府遷台時期帶來的中國食物，在這一兩年間逐漸在台灣掀起潮流。

關於此現象，經營中國美食旅遊的YouTube頻道「阿臉呷跨賣」頻道經營者阿臉指出，目前在台灣紅起來的中國食物，都具有三個特色，第一是好複製，第二是口味上符合台灣人的喜好，第三是在社群媒體上具有可傳播性。且這些中國食物的客群以25歲以下或30歲以下的年輕族群居多，並且大部分是受到社群媒體的影響。

實際走訪饒河夜市，訪問兩間賣中國小吃的店家，他們都不約而同提到與中國社群平台「小紅書」和「抖音」有關。賣梅花糕的老闆阿鴻表示，一開始有許多客人都是循著小紅書的介紹找上門的，「其實台灣人到現在也不知道梅花糕是什麼東西，很多人是看了小紅書還是抖音有在介紹他才知道，不然就是看一些部落格寫的」。

賣肉夾饃的柏安觀察到近期夜市的中國小吃確實有變多，他認為原因應該是中國食物味道比較重，還有獨特性，才會引起流行。他觀察，饒河夜市除了3間肉夾饃之外，還有賣重慶烤魚、冰粉、串串等中國小吃的攤販。

但畢竟透過網路上的照片與影片只能展現食物的外觀，真實食物口味不得而知，因此這種透過社群媒體帶動的美食傳播，容易出現表面形式的模仿。

阿臉舉台灣的吾二酸菜魚為例，他指出，「從店的視覺設計，到店裡的茶點的呈現性，譬如說去用餐會附飲料，飲料的操作方式就是洛神花加陳皮讓你自己加到杯子裡面去沖熱水」，這種別出心裁的組合，就與中國最有名的酸菜魚品牌「太二」相同。而根據記者實際走訪，刁民酸菜魚也是這樣的搭配。

曾在中國交換，在兩邊都吃過酸菜魚的侯小姐也點出，在台灣吃到的酸菜魚給她強烈的複製感，除了配洛神花茶，她還提到「喊口號」也是中國酸菜魚特有的模式，例如太二上菜會喊「酸菜比魚好吃」。

阿臉指出，酸菜魚正好巧妙地處於台灣人「偶爾想吃重口味」時可接受的味道，因此才能紅起來。不過一些夜市的中國小吃就沒有酸菜魚那麼成功。賣梅花糕的阿鴻說，這種中國小吃「就是熱潮很快，賺快錢可以」。

梅花糕是中國江浙一代的特色甜點，阿鴻做的梅花糕，外型有點像小巧的冰淇淋，錐狀麵皮內塞著紅豆、芋頭或芝麻餡料，上面鋪上滿滿一層湯圓，再撒上葡萄乾、玉米粒、紅棗等。

阿鴻說，梅花糕在今年1月開幕時生意很不錯，「大概排半個小時到40分鐘」，但隨著噱頭過去、網路上的貼文越來越少，加上夏天夜市人潮較少，生意逐漸冷清起來。訪問當天，阿鴻的梅花糕一鍋19個，半小時都還沒賣完。

而賣肉夾饃的柏安也有相同困擾，起初生意也不錯，但現在「在這邊的話我覺得，就是紅過了，它（買氣）就有點消掉了」。

這些中國小吃的大肆流行，也在台灣的社群媒體Dcard上引起討論，多數網友認為食物好吃就好，不需扯到政治。也有小部分人提到，這些食物能在台灣流行，就是因為越來越多人使用中國社群媒體，使中國的流行文化逐漸影響到台灣，需要警惕的不是食物，而是全方面的文化滲透。

侯小姐以消費者的角度認為，她會對此現象有點危機感，是因為最近在台灣流行的一些中國食物「好像不是那麼符合台灣的飲食脈絡的感覺」，例如梅花糕會加紅棗，冰粉會加山楂粒，不太像台灣人喜歡的甜點類型。加上這些食物是隨著抖音等中國社群平台流傳過來，給人「文化復刻感」，「因為我就個人就是覺得抖音跟小紅書就是有點文化的滲透…會讓我覺得有點危機感」。

阿臉認為，大家把生活跟政治分得很開，食物是一種很中性的文化交流，但考慮到抖音與小紅書對這波中國食物流行的影響，他認為重點還是在培養媒體識讀能力，「你能主觀的判斷好或壞，我覺得它就算是一種交流，如果你不能，那它可能算是一種侵略」。