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7-ELEVEN首創「數位零錢箱」！OPENPOINT APP零錢包新增「捐款」功能　1元也可線上捐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN領先同業首創數位零錢箱服務，藉由OPENPOINT APP零錢包創新加入「捐款」功能，1元也可線上捐款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先同業首創數位零錢箱服務，藉由OPENPOINT APP零錢包創新加入「捐款」功能，1元也可線上捐款。圖／7-ELEVEN提供

改變捐款模式減少日常碳足跡，7-ELEVEN領先同業首創數位零錢箱服務，藉由OPENPOINT APP零錢包創新加入「捐款」功能，1,800萬名OPENPOINT會員可將平日到門市消費、報會員電話存入零錢包的數位零錢，24小時隨時隨地捐贈給合作社福團體，助社福團體一「幣」之力，零錢包內只有1元也可線上捐，還能簡化實體零錢捐回收、開立收據與報稅自行輸入等作業流程。

因應數位浪潮，7-ELEVEN自2021年便首創零售作法將捐款數位化，推出「OPENPOINT APP線上捐款」服務，透過線上非現金支付方式捐款、累計至2024年7月募款金額已突破億元，已協助超過百大社福團體穩健營運、造福上萬名公益個案。

全新數位零錢捐－OPENPOINT APP零錢包捐款功能即日起正式上線，首波與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等4家社福團體合作，9月1日至9月30日加入「國際慈善月募款串聯活動」，捐款滿額限量加贈OPENPOINT點數，1點等同1元現金，搭配OPENPOINT APP線上捐款、雙公益捐點、i預購認捐等多元數位勸募工具，7-ELEVEN化身全台最齊全的數位勸募服務平台。

7-ELEVEN致力於應用數位科技力創新公益服務、助社福團體無痛數位轉型，全新數位零錢捐－OPENPOINT APP零錢包捐款功能打破實體捐款箱的時空距離，方便消費者24小時隨帶隨捐，更可簡化門市與團體回收零錢捐，大幅減少人力回收、物流配送等過程中產生的碳足跡，並提供捐款者捐款收據上傳國稅局功能，以解決社福團體人工開立收據、捐助者報稅自行輸入作業等費時又費力的痛點，提供省時、安心、便利的捐款體驗；社福團體收到零錢包捐款後，可就近7,000家門市採買公益物資、為服務個案補給日常生活所需，打造消費者、社福團體倚賴的OMO公益募款平台。

不僅如此，本週六（8月17日）適逢國際流浪動物日，7-ELEVEN連續3年攜手社團法人台灣動物緊急救援推廣協會（ARTT）推出寵物愛心飼料暖心捐贈，至今幫助10.5萬隻浪浪募得可溫飽1個月的餐食。即日起至響應「國際流浪動物日」，消費者於8月20日前到全台7,000家7-ELEVEN門市購買捐贈愛心小卡，即贈送超萌浪浪限量贈品，數量有限、送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

響應「國際流浪動物日」，消費者於8月20日前到全台7,000家7-ELEVEN門市購買捐贈愛心小卡，即贈送超萌浪浪限量贈品，數量有限、送完為止。圖／7-ELEVEN提供
響應「國際流浪動物日」，消費者於8月20日前到全台7,000家7-ELEVEN門市購買捐贈愛心小卡，即贈送超萌浪浪限量贈品，數量有限、送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN致力於應用數位科技力創新公益服務、助社福團體無痛數位轉型，全新數位零錢捐-OPENPOINT APP零錢包捐款功能打破實體捐款箱的時空距離，方便消費者24小時隨帶隨捐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN致力於應用數位科技力創新公益服務、助社福團體無痛數位轉型，全新數位零錢捐-OPENPOINT APP零錢包捐款功能打破實體捐款箱的時空距離，方便消費者24小時隨帶隨捐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN連續3年攜手社團法人台灣動物緊急救援推廣協會（ARTT）推出寵物愛心飼料暖心捐贈，至今幫助10.5萬隻浪浪募得可溫飽1個月的餐食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN連續3年攜手社團法人台灣動物緊急救援推廣協會（ARTT）推出寵物愛心飼料暖心捐贈，至今幫助10.5萬隻浪浪募得可溫飽1個月的餐食。圖／7-ELEVEN提供

公益 捐款 零錢

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