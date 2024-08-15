心梗藥物「愛栓通」市占率低 替代藥物選擇多 明年退出健保

心梗藥物愛栓通（Fondaparinux）明年將退出健保。衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組長黃育文表示，廠商今年3月主通提出要退出健保，並且並非考量健保給付價格不敷成本，而是公司內部決定，該藥物在臨床是占比不高，還有其他抗凝血藥劑可以使用。

胸腔科醫師蘇一峰昨在臉書發文分享，抗血栓劑「愛栓通Fondaparinux」，將於明年退出台灣健保，其用於預防手術的靜脈血栓栓塞發生，或治療心絞痛、心肌梗塞、深層靜脈血栓及肺栓塞，若退出台灣健保，未來想注射須自費，也不排除可能退出台灣。

黃育文表示，愛栓通是抗凝血注射劑，廠商3月21日主動申請退出健保，廠商認為同類藥品市占率只有3%，也不是臨床主要用藥，不會影響病人權益。健保署曾經向廠商確認，是否是考量健保給付價太低，若是認為不敷成本，可以檢送成本分析資料後評估調整，但廠商說僅是內部決定。

黃育文指出，健保署考量民眾用藥權利也請專家評估，愛栓通的用藥限制比較多，在急性冠狀動脈症候群，或是不穩定的心絞痛病人使用上有限制，臨床上確實較少使用。愛栓通去年用量為5866支，考量還有其他同成份替代藥品還有16項可以選擇，不影響病人權益，因此在6月共擬會議中同意退出健保。